Timothy Weah | I biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti sono troppo cari sono deluso

Timothy Weah, attaccante del Marsiglia e rappresentante della nazionale statunitense, ha espresso disappunto riguardo ai costi dei biglietti per i Mondiali 2026, che si svolgeranno negli Stati Uniti, Messico e Canada. Il giocatore ha sottolineato come i prezzi elevati possano limitare l'accesso ai tifosi e influenzare l’atmosfera dell’evento. La questione dei costi resta al centro dell’attenzione in vista della manifestazione.

Timothy Weah, attaccante statunitense del Marsiglia, critica i prezzi elevati dei biglietti della Coppa del Mondo 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Messico e in Canada. Ecco le sue parole, rilasciate nel corso di un’intervista al Dauphiné Libéré, e riportate dall’Équipe. Le parole di Weah. Si legge sull’ Équipe: «Se c’è una cosa che gli americani sanno fare, è lo spettacolo», ha sottolineato l’ex giocatore del Lille. «Ma sono solo un po’ deluso dai prezzi dei biglietti. Molti veri tifosi perderanno alcune partite. È troppo caro. Il calcio deve rimanere un piacere per tutti. È lo sport popolare per eccellenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

