Fiere di Mezzaquaresima | l' edizione 2026

Sansepolcro si appresta a ospitare l’edizione 2026 delle Fiere di Mezzaquaresima, che si terrà da giovedì 19 a domenica 22 marzo. L’evento, molto atteso nel calendario locale, coinvolge numerosi espositori e visitatori che arrivano da diverse zone della regione. L’appuntamento rappresenta uno dei momenti più importanti per la comunità, con attività e iniziative programmate lungo tutto il fine settimana.

Sansepolcro si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e identitari del proprio calendario: le Fiere di Mezzaquaresima, in programma da giovedì 19 a domenica 22 marzo 2026. L'edizione 2026 vedrà la presenza complessiva di 257 attività, tra operatori ambulanti ed espositori delle diverse aree tematiche. La fiera ambulante, cuore storico della manifestazione, ospiterà 157 operatori, distribuiti lungo via XX Settembre, via Matteotti, via degli Aggiunti, viale Diaz, piazza della Repubblica, e largo Porta del Ponte.

Sansepolcro pronta ad accogliere le Fiere di Mezzaquaresima 2026Arezzo, 12 marzo 2026 – Sansepolcro pronta ad accogliere le Fiere di Mezzaquaresima 2026.

Fiere di Mezzaquaresima a Sansepolcro: Cresce l'Affluenza e l'Interesse TuristicoDa sempre, le Fiere di Mezzaquaresima sono l’unico vero evento di massa che caratterizza Sansepolcro. Non perché gli altri siano incapaci di attirare persone, ma perché semplicemente nessun altro ... lanazione.it

CasermArcheologica 2.0. Joan As Police Woman · The Magic. Torna BOOKSTORMING piccolo festival dedicato ai libri e non solo… Musica, teatro, laboratori, mostre, incontri e tanto altro Dal 19 al 22 marzo durante le fiere di mezzaquaresima di @comunedis - facebook.com facebook

In #Valtiberina tornano le attesissime Fiere di Mezzaquaresima: 4 giorni di festa, sapori e storia. Da giovedì 19 a domenica 22 marzo, il centro storico di #Sansepolcro si anima di stand gastronomici e #bancarelle di ogni tipo. bit.ly/FieraSansepolc… ph. Ramir x.com