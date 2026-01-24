Lavori in viale della Venezia Giulia | modifiche alla viabilità e riduzione dei parcheggi Le info

A partire da lunedì 26 gennaio, nel viale della Venezia Giulia inizieranno i lavori di rifacimento dei marciapiedi, finanziati dai fondi del Giubileo. Durante questa fase, si prevedono modifiche alla viabilità e una riduzione dei parcheggi disponibili. È importante informarsi sulle eventuali variazioni temporanee per evitare disagi e pianificare gli spostamenti in modo adeguato.

Da lunedì 26 gennaio partono i lavori con fondi del Giubileo per il rifacimento dei marciapiedi di viale della Venezia Giulia. "Un intervento necessario e atteso da tempo- lo definisce l'assessora ai Lavori pubblici del municipio V, Maura Lostia - che comprenderà il rifacimento completo dei.

