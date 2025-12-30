Capodanno 2026 | strade chiuse tutte le modifiche alla viabilità e al percorso dei bus

Per il Capodanno 2026 a Genova, in occasione del concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, sono previste chiusure stradali e variazioni alla viabilità nei pressi di piazza della Vittoria. Le modifiche riguardano principalmente le strade circostanti e i percorsi degli autobus, al fine di garantire la sicurezza e il buon svolgimento dell’evento. Si consiglia di consultare le mappe aggiornate e le indicazioni temporanee per pianificare gli spostamenti.

Con il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari in arrivo a Genova per festeggiare il Capodanno, cambia anche la viabilità nei dintorni di piazza della Vittoria con strade chiuse, diverse modifiche e variazioni al percorso dei bus.Ecco nel dettaglio cosa cambierà.Modifiche alla viabilità e alla. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Capodanno 2026: strade chiuse, tutte le modifiche alla viabilità e al percorso dei bus Leggi anche: Fiera di Natale a Struppa: strade chiuse, modifiche alla viabilità e al percorso dei bus Leggi anche: Fiera Anteprima di Natale: strade chiuse, modifiche alla viabilità e al percorso dei bus La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Palermo verso il concerto di Capodanno: dalle strade chiuse ai divieti, tutte le info; Capodanno, maxi piano traffico in zona Politeama: divieti, chiusure e modifiche alla viabilità; Concerti di Capodanno a Foggia, tutte le strade chiuse e le ordinanze per il centro; Capodanno 2026 a Parigi: chiuse alcune fermate della metropolitana nei pressi degli Champs-Élysées. Capodanno 2026: strade chiuse, tutte le modifiche alla viabilità e al percorso dei bus - Strade chiuse, diverse modifiche e variazioni al percorso dei bus, ecco tutte le misure in vigore da domani, mercoledì 31 dicembre ... genovatoday.it Capodanno a Napoli, città blindata per 2 giorni. Strade chiuse e divieti: il piano traffico - In occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2025/2026, il Comune di Napoli ha predisposto uno specifico piano traffico con divieti e strade chiuse nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio. msn.com Capodanno 2025, quali strade saranno chiuse a Napoli: divieti di transito e tratte interrotte - In occasione dei festeggiamenti di Capodanno 2025, il Comune di Napoli ha predisposto un ricco calendario di eventi tra Piazza del Plebiscito e ... msn.com

Treni speciali, strade chiuse e divieti: le info per il concerto di Capodanno a Palermo. ' https://www.balarm.it/jeTA - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.