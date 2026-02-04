Alle 16.28 del 4 febbraio 2026, in un ufficio dell’Agenzia italiana del farmaco a Roma, è stato ufficialmente approvato un nuovo piano che amplia le possibilità di cura per i pazienti con fibrosi cistica. Più di millecinquecento persone potranno ora accedere a terapie più avanzate, un passo importante che potrebbe migliorare significativamente la loro qualità di vita. La decisione arriva dopo mesi di valutazioni e rappresenta una svolta concreta nel trattamento di questa malattia genetica.

Il 4 febbraio 2026, alle 16.28, in una stanza silenziosa dell’Agenzia italiana del farmaco a Roma, è scattato un cambiamento che potrebbe riportare il respiro a oltre millecinquecento persone. Non si trattava di una manifestazione, né di un discorso politico. Era un’approvazione, sottile ma potente: la Commissione Scientifica ed Economica dell’Aifa ha detto sì. Sì a un accesso più ampio ai farmaci più avanzati mai sviluppati per la fibrosi cistica, una malattia genetica rara che colpisce circa 1.500 italiani, e che per decenni ha significato una vita di terapie invasive, ospedalizzazioni ripetute e una proiezione di vita spesso inferiore ai 40 anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Nuove linee guida espandono l'accesso a terapie avanzate per i pazienti con fibrosi cistica

Grazie alla donazione della Lega Fibrosi Cistica Romagna, il Centro regionale Fibrosi Cistica dell’Ausl Romagna presso l’ospedale Bufalini di Cesena ha acquisito un Fibroscan di ultima generazione.

