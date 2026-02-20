Ladri al parcheggio dell’ospedale Nel mirino i componenti delle auto | Ora basta servono deterrenti

I ladri hanno fatto irruzione nel parcheggio dell’ospedale Sant’Anna, rubando diversi oggetti dai veicoli in sosta. La causa principale sembra essere l’assenza di telecamere di sorveglianza funzionanti e di controlli frequenti. I dipendenti e i pazienti si sentono insicuri e chiedono misure più efficaci per proteggere le auto. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto ladri aggirarsi tra le auto poco prima dei furti. La situazione ha spinto molti a pretendere interventi immediati per fermare questa escalation.

Ladri scatenati nel parcheggio riservato ai dipendenti dell’ ospedale Sant’Anna. E ora gli utenti chiedono "soluzioni deterrenti concrete". Negli ultimi anni si sono infatti verificati diversi episodi di furto ai danni delle auto del personale sanitario e amministrativo, mirati a specifici pezzi destinati a essere rivenduti sul mercato. L’ultimo caso risale a martedì, quando ignoti, al mattino, hanno rubato il catalizzatore di un’autovettura in sosta. La vittima è Omar Borgatti, infermiere dal 2007 all’ospedale Sant’Anna. "Non si tratta purtroppo di un caso isolato – spiega –. Un episodio analogo, infatti, si era già verificato nel 2023 nello stesso parcheggio, e altri colleghi hanno segnalato situazioni simili nel tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

