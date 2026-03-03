Furti di marmitte alle auto nel parcheggio dell' ospedale | Almeno 3 casi servono telecamere
Nel parcheggio dell’ospedale di Cona sono stati segnalati almeno tre furti di marmitte di auto, con alcuni episodi avvenuti tra il sabato e la domenica. Le rapine si sono concentrate nell’area di sosta vicino alla Darsena e all’ex Mof, con i malviventi che hanno preso di mira le vetture parcheggiate. La richiesta principale riguarda l’installazione di telecamere di sorveglianza nella zona.
Furto nel parcheggio dell’ospedale di Cona. Dopo le razzie della notte tra sabato e domenica all’ex Mof e della domenica pomeriggio (sempre nell’area di sosta accanto alla Darsena), arriva notizia di altre azioni all’interno della zona del nosocomio Sant’Anna. A riportare il tutto, è Mirella. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Ladri al parcheggio dell’ospedale. Nel mirino i componenti delle auto: "Ora basta, servono deterrenti"Ferrara, 21 febbraio 2026 – Ladri scatenati nel parcheggio riservato ai dipendenti dell’ospedale Sant’Anna.
