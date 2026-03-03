Furti di marmitte alle auto nel parcheggio dell' ospedale | Almeno 3 casi servono telecamere

Nel parcheggio dell’ospedale di Cona sono stati segnalati almeno tre furti di marmitte di auto, con alcuni episodi avvenuti tra il sabato e la domenica. Le rapine si sono concentrate nell’area di sosta vicino alla Darsena e all’ex Mof, con i malviventi che hanno preso di mira le vetture parcheggiate. La richiesta principale riguarda l’installazione di telecamere di sorveglianza nella zona.