Festa a Castelnuovo per i cento anni di Maria

A Castelnuovo Rangone si è tenuta una festa speciale per celebrare i cento anni di Maria Preti. La donna ha spento le candeline circondata dalla famiglia, con figli, nipoti e pronipotina al suo fianco. La giornata è stata un’occasione per ricordare una vita lunga e ricca di affetti.

Compleanno speciale per Maria Preti, la cittadina di Castelnuovo Rangone, che ha festeggiato i cento anni, circondata dall'affetto di figli, nipoti e della pronipotina.In occasione dello straordinario traguardo, la signora Maria ha ricevuto anche la visita del Sindaco di Castelnuovo Rangone.

