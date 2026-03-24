Molti gettano via l'acqua di ammollo delle lenticchie senza pensarci, ma questa può essere riutilizzata come fertilizzante naturale. Per prepararla, basta raccogliere l'acqua dopo aver messo a mollo le lenticchie, lasciandola riposare qualche ora. In seguito, si può usare questa soluzione per innaffiare le piante, sfruttando i nutrienti presenti senza dover ricorrere a prodotti chimici.

Quante volte abbiamo buttato l’acqua in cui avevamo messo a mollo le lenticchie, senza pensarci due volte? Praticamente sempre. È in realtà un concentrato di sostanze che fanno bene alle nostre piante in modo del tutto naturale, e c’è una spiegazione concreta dietro tutto questo. Come preparare il fertilizzante naturale usando l’acqua di ammollo delle lenticchie. Partiamo da un punto fermo: tecnicamente non si tratta di un fertilizzante in senso stretto, ma di un biostimolante, quindi stimola i processi naturali della pianta, la incoraggia a crescere meglio, a sviluppare radici più robuste, a fiorire con più slancio. Il principio attivo in questo caso sono le auxine: ormoni vegetali presenti in natura, e in quantità importanti nei germogli delle lenticchie. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fertilizzante naturale con l’acqua di ammollo delle lenticchie, come prepararlo e usarlo

Articoli correlati

i benefici delle lenticchie ferro magnesio e proteineLe lenticchie sono uno degli alimenti più presenti sulle tavole italiane di fine anno.

La barriera di ostriche, il primo reef naturale per contrastare l’erosione: “Entro maggio in acqua”Ravenna, 24 marzo 2026 – Si chiamano ’materassi’ e sono disposti a terra in uno dei terminal del porto di Ravenna che si affaccia sulla pialassa...

COLTIVA questi 3 LEGUMI e migliora il tuo orto!

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fertilizzante naturale

Temi più discussi: Approfitta di Marzo per sradicare le erbacce e trasformarle in concime naturale; Biometano e biogas: sostegno politico forte, ma serve maggiore dialogo con i territori; Non solo petrolio, da Hormuz passa un terzo dei fertilizzanti mondiali: ecco l’impatto sull’agricoltura Ue e italiana; Giornata del riciclo: crescono le soluzioni green, ma continuano gli sprechi alimentari.

Come concimare l’orto: guida semplice ai fertilizzanti naturali per raccolti sani e abbondantiScopri come concimare l’orto in modo naturale: guida pratica ai fertilizzanti, quando usarli e quali scegliere per ortaggi e piccoli frutti ... tuttogreen.it

Buccia di banana: il fertilizzante naturale a costo zero per le tue pianteConsiderata in genere un semplice scarto da gettare nell’immondizia, la buccia di banana in realtà è uno straordinario fertilizzante naturale che nutre le piante a costo zero! Video – Buccia di banana ... msn.com

Non buttare i fondi di caffè! Ecco come usarli in giardino Sapevi che il tuo caffè del mattino può essere un vero elisir per le tue piante Invece di cestinarli, i fondi di caffè possono essere trasformati in un fertilizzante naturale a costo zero. Perché i fond - facebook.com facebook