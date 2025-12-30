i benefici delle lenticchie ferro magnesio e proteine

Le lenticchie sono un alimento ricco di nutrienti essenziali, tra cui ferro, magnesio e proteine, che contribuiscono al benessere quotidiano. Grazie alle loro proprietà, favoriscono l'apporto di energia, supportano la salute del sistema immunitario e aiutano a mantenere un equilibrio nutrizionale. Rappresentano un ingrediente tradizionale e versatile, molto presente nelle tavole italiane, specialmente durante le occasioni di festa come Capodanno.

Le lenticchie sono uno degli alimenti più presenti sulle tavole italiane di fine anno. A Capodanno arrivano accanto a cotechino o zampone, e rappresentano un simbolo che attraversa generazioni e territori. Ma oltre al valore della tradizione, le lenticchie sono anche un alimento dalle importanti qualità nutrizionali. Dal punto di vista alimentare, le lenticchie sono una preziosa fonte di proteine vegetali, fibre, vitamine del gruppo B e sali minerali come ferro, potassio e magnesio. Sono povere di grassi, non contengono colesterolo e contribuiscono al senso di sazietà, aiutando la digestione e l’equilibrio intestinale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Lenticchie: non solo regine di Capodanno ma carburante intelligente per il runner.

