Fermato con 12 grammi di cocaina sul motorino | il giudice dispone l’archiviazione

Un uomo è stato fermato con 12 grammi di cocaina a bordo di un motorino. Dopo l’arresto, è stato condotto davanti al giudice, che ha deciso di archiviare il procedimento. La decisione si è basata sulla valutazione della particolare tenuità del fatto, che ha portato alla conclusione del procedimento senza condanna.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sorpreso in sella a un motorino con alcune dosi di cocaina, finisce davanti all’autorità giudiziaria ma ottiene l’archiviazione per particolare tenuità del fatto. È quanto deciso dal Tribunale di Benevento nei confronti di un 35enne del capoluogo, già noto alle forze dell’ordine. I fatti risalgono alla tarda serata dell’ottobre 2025, quando l’uomo fu fermato dalla Guardia di Finanza lungo via Intorcia, arteria che collega via Avellino alla zona ospedaliera. Durante il controllo, i militari procedettero a una perquisizione personale che consentì di rinvenire circa 12 grammi di cocaina, suddivisi in dosi. La sostanza stupefacente fu sequestrata insieme al motociclo su cui viaggiava il 35enne. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fermato con 12 grammi di cocaina sul motorino: il giudice dispone l’archiviazione Articoli correlati Marco Cappato: il giudice dispone l’archiviazioneLa giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto l’archiviazione per l’inchiesta su Marco Cappato, indagato per aiuto al suicidio. Fermato in strada: giovane pusher arrestato con 80 grammi di cocainaL'atteggiamento del 27enne alla vista della pattuglia ha insospettito i militari dell'Arma. Tutti gli aggiornamenti su Fermato con 12 grammi di cocaina sul... Discussioni sull' argomento Controllato in strada, ingoia la droga e aggredisce un carabiniere: arrestato; Almè, controllo stradale finisce in inseguimento: arrestato con oltre 35 grammi di cocaina; Trastevere, pizzicato con la droga in tasca: in manette pusher 16enne; Cocaina nascosta nel gilet: arrestato un uomo di 42 anni di Verbania. Ventenne fermato con 13 grammi di cocaina: «Arrotondavo lo stipendio»Casorate. I carabinieri hanno arrestato nella notte tra mercoledì e giovedì un ventenne per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno notato un’autovettura sospetta con a bordo tre giovani ... laprovinciapavese.gelocal.it Matera, furgone abusivo e sovraffollato fermato dalla Polizia di Stato #basilicata #controlli #Crimine #furgone #matera #Polizia #prevenzione #Reparto - facebook.com facebook Fermato dalla Guardia di Finanza a Napoli, nei pressi della Stazione Centrale, un “corriere” della droga trovato in possesso di oltre 120 ovuli di eroina e cocaina, per un totale di circa 1,4 kg di stupefacenti. L’uomo, un cittadino straniero, è stato arrestato e con x.com