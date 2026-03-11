Marco Cappato | il giudice dispone l’archiviazione

La giudice per le indagini preliminari di Milano ha deciso di archiviare l'inchiesta su Marco Cappato, che era indagato per aiuto al suicidio. La decisione è stata comunicata dopo aver esaminato gli atti del caso, senza procedere con ulteriori indagini o udienze. Cappato rimane quindi fuori dalle accuse e il procedimento si conclude senza ulteriori sviluppi.

La giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto l’archiviazione per l’inchiesta su Marco Cappato, indagato per aiuto al suicidio. La condotta di Cappato appare non penalmente rilevante Il giudice per le indagini preliminari di Milano ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta nei confronti di Marco Cappato, tesoriere dell’Associzione Luca Coscioni. Cappato è stato indagato per aiuto al suicidio in relazione a due casi di accompagnamento in Svizzera di persone gravemente malate che avevano deciso di porre fine alla propria vita. La decisione è stata presa dalla gip Sara Cipolla, che ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura di Milano. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

