Napoli incendio al Policlinico della Federico II | vigili del fuoco sul posto

Un incendio è scoppiato al Policlinico Federico II di Napoli, originato da due carrelli per i rifiuti e diffuso nei cunicoli che collegano i padiglioni dal 9 al 20. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per contenere il rogo e garantire la sicurezza dell’ospedale. La situazione è sotto controllo, senza al momento segnalazioni di feriti o evacuazioni.

Un incendio si è sviluppato al Policlinico universitario Federico II di Napoli. Il rogo avrebbe avuto origine da due carrelli per la raccolta dei rifiuti e si è propagato nei cunicoli che collegano gli edifici del complesso ospedaliero, in particolare tra i padiglioni numerati dal 9 al 20.

