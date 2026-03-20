la disinformazione russa prepara il terreno sul confine della nato

Da febbraio, diversi canali in lingua russa attivi su Telegram, VKontakte e TikTok diffondono messaggi che sostengono l’indipendenza di Narva e della regione Ida-Virumaa dall’Estonia. Questi canali promuovono contenuti che alimentano tensioni sulla frontiera tra la Nato e la Russia. La diffusione di queste informazioni sembra essere mirata a influenzare l’opinione pubblica nella zona.

Da febbraio circolano su Telegram, VKontakte e TikTok una serie di canali in lingua russa che promuovono l’indipendenza di Narva e dell’Ida-Virumaa dall’Estonia. Il progetto si chiama «??????????????????????????», cioè Repubblica ropolare di Narva, e dispone già di tutto ciò che serve a un’entità statale immaginaria: una bandiera verde-nera-bianca, uno stemma con aquila nera, insegne militari, un inno tratto dall’opera ottocentesca “Il Principe Igor” di Aleksandr Porfir’evi? Borodin e mappe che ritraggono Narva come un territorio separato tra Estonia e Russia. Il canale Telegram principale è stato creato nel luglio 2025 ma ha iniziato a pubblicare attivamente solo il 18 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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