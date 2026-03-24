Federico Basso rilegge la realtà a modo suo

Comico, autore e volto storico di Zelig, Federico Basso approda per la prima volta sul palco del Teatro Celebrazioni questa sera alle 21 con il suo spettacolo ’ Profilo Basso ’. In questo monologo, l’artista mette in scena la sua esperienza di "comico prestato ai social", come lui stesso si definisce, sintetizzando anni di successi maturati sui palchi più prestigiosi e sul piccolo schermo. Attraverso il suo sguardo acuto, la vita di tutti i giorni rivela sfaccettature inedite: un filtro originale che permette al pubblico di cogliere quegli aspetti della quotidianità spesso trascurati, pronti a trasformarsi in pura comicità. Dagli esordi nell’improvvisazione teatrale alla consacrazione sul palco di Zelig, la carriera di Federico Basso è un percorso in continua ascesa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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