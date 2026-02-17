Il gatto è anaffettivo? No a modo suo è uno degli animali più dolci al mondo È indipendente ma l’importante è che sia amato | le parole di Federico Coccia
Federico Coccia afferma che il gatto non è anaffettivo, ma dimostra affetto a modo suo. Spiega che, pur essendo molto indipendente, il gatto mostra il suo affetto se riceve amore e attenzione. Oggi, 17 febbraio, in Italia si celebra la Festa del gatto, un’occasione per ricordare quanto questi animali possano essere dolci e affettuosi, anche se spesso vengono visti come meno empatici.
Oggi, 17 febbraio, si celebra in Italia la Festa del gatto. Un giorno speciale dedicato a uno degli animali domestici considerato tra i meno empatici. Verità o luogo comune? A fare chiarezza ci ha pensato Federico Coccia. Il veterinario e influencer ha dichiarato a Il Corriere della Sera: “Solo chi conosce il gatto può capire di che animale meraviglioso si tratti. Tanti pensano che il micio sia anarchico e anaffettivo, quando invece è uno degli animali più affettuosi del mondo, anche se a modo suo”. E ancora: “Cani e gatti sono entrambi animali da branco ma i primi sono socialmente obbligati, i secondi no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
