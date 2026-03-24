La campionessa di nuoto ha rivelato di aver sofferto di disturbi alimentari durante l’adolescenza, descrivendo come mangiava molto e poi vomitava tutto per cercare di mantenere una forma fisica ideale da atleta. Ha spiegato che questa pratica non le permetteva di essere serena e di ottenere risultati nella sua attività sportiva. La sua testimonianza si inserisce in un quadro di riflessione sui problemi legati all’immagine e alla pressione nel mondo dello sport.

È lì che cominciano gli attacchi di fame nervosa, il bisogno di mangiare senza controllo, dolce o salato, e subito dopo il senso di colpa, fino al vomito autoindotto. Un meccanismo che, nella sua mente di atleta giovanissima, sembrava persino razionale. «Nella mia testa era tutto molto logico», dice. «Mangiavo tanto, poi rimandavo tutto e così pensavo di poter mantenere una struttura d’atleta. In realtà non era così, perché quello che ho imparato in tanti anni è che se non sei sereno non nuoti, non produci». Lo aveva raccontato anche a Verissimo: «La bulimia si è presentata negli anni dell'adolescenza, ne sono uscita perché ho avuto la forza di dirmi: “C'è qualcosa che non va, mi devo fare aiutare da qualcuno”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Federica Pellegrini: «Mangiavo tanto, poi vomitavo tutto e così pensavo di poter mantenere una struttura d’atleta. Non era così: se non sei sereno non nuoti, non produci»

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