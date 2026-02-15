Federica Brignone | Ho sentito le urla non capivo niente Pensavo di aver sciato così così…Della Mea sia orgogliosa

Federica Brignone ha vinto la medaglia d’oro nel gigante delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, dopo aver sentito le urla dei tifosi e aver capito di aver fatto una grande corsa solo alla fine. La sciatrice piemontese, che aveva già conquistato il superG pochi giorni fa, ha dominato la gara tra le porte larghe sulle Tofane, dimostrando grande determinazione. Della Mea può essere fiera di averla spinta a dare il massimo in questa competizione.

Federica Brignone ha conquistato la medaglia d’oro nel gigante delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, salendo sul gradino più alto del podio a cinque cerchi per la seconda volta nel giro di quattro giorni: giovedì mattina aveva trionfato in superG, oggi ha dominato la gara tra le porte larghe sulla pista Olympia delle Tofane, entrando sempre di più nel mito dello sport tricolore. Soltanto Alberto Tomba aveva conquistato due ori nella stessa edizione dei Giochi per quanto riguarda lo sci alpino italiano. Federica Brignone ha espresso tutta la propria soddisfazione ai microfoni della Rai, trattenendo a fatica le lacrime di gioia: “ Vi giuro che sono talmente senza parole che non riesco a capire niente. 🔗 Leggi su Oasport.it

