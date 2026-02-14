San Valentino aspettative e ansia da prestazione | perché l’amore non ha bisogno di prove

Il giorno di San Valentino, l’ansia da prestazione e le aspettative eccessive spesso creano tensione tra le coppie. Questo fenomeno si manifesta già settimane prima del 14 febbraio, quando amici e partner si chiedono cosa faranno per celebrare la festa degli innamorati. Un esempio concreto sono i messaggi insistenti o le domande frequenti che aumentano la pressione sulle persone, facendole sentire obbligate a dimostrare il proprio affetto con gesti grandiosi.

S an Valentino può cominciare molto prima del 14 febbraio. Comincia quando qualcuno chiede: «Allora, che fate?». Quando scatta il confronto con la coppia che ha già prenotato il ristorante “giusto”. E anche quando ci si interroga se un messaggio, un regalo o una cena siano abbastanza. O, al contrario, quando si finge indifferenza dicendo «io non lo festeggio», ma dentro qualcosa punge. C’è chi è in coppia e teme di deludere. Chi è single e si sente fuori scena. Chi vive una relazione complessa e vorrebbe solo che quel giorno passasse in fretta. San Valentino, più che una festa, diventa così una prova emotiva silenziosa, fatta di aspettative – proprie e altrui – e di una domanda che resta sullo sfondo: sto vivendo l’amore nel modo giusto? È qui che entra in gioco l’ansia da prestazione emotiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

L'amore, il grande mistero che attraversa secoli e culture, è al centro di un dialogo senza tempo.

