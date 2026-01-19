Vandali lungo la pista ciclabile | gravemente danneggiata la Madonna della Speranza rubate le statue di Padre Pio e della Madonna del Buon Cammino

Recenti atti vandalici lungo la pista ciclabile di Piglio hanno causato danni alla statua della “Madonna della Speranza” e il furto delle statue di Padre Pio e della Madonna del Buon Cammino. La zona, riconosciuta come spazio di incontro e natura, ha subito un grave colpo. È importante sensibilizzare sulla tutela di questi luoghi, simboli di comunità e spiritualità.

Un gesto vandalico ha colpito, nei giorni scorsi, la pista ciclabile di Piglio, descritta come un luogo simbolo di sport, natura e aggregazione. Nel mirino sono finite le edicole votive lungo il percorso, con danni che hanno inciso sul decoro dell'area e sulla sensibilità religiosa di molti cittadini. Il raid sulle edicole votive: nicchie svuotate e statue trafugate. Secondo quanto riportato, ignoti hanno preso di mira le edicole votive trasformando il tratto in uno scenario di devastazione. Il bilancio è definito pesante: la statua della "Madonna della Speranza" risulta gravemente danneggiata e sfregiata.

Pineto, catturati dalle telecamere della sorveglianza gli autori degli atti vandalici In merito agli atti vandalici avvenuti lungo la passeggiata nella pineta storica di Pineto, all’interno del Parco Marino “Torre di Cerrano”, la Polizia Locale conferma che le telecamer - facebook.com facebook

