Madonna del Fuoco | 600 anni di storia fra fede e tradizione nel cuore del Parco naturale del Gran Sasso

A Forlì, nella Cattedrale, il vescovo Mons. Livio Corazza ha celebrato la festa della Madonna del Fuoco. La messa ha attirato molti fedeli, desiderosi di partecipare a una tradizione che dura da oltre 600 anni. Durante l’omelia, il vescovo ha parlato di come questa festa rappresenti ancora oggi un momento di fede e di radicamento nel territorio. La celebrazione si è svolta con semplicità e partecipazione, mantenendo vivo il legame tra storia, religione e comunità.

**Lead** A Forlì, nella Cattedrale, il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha celebrato la festa della Madonna del Fuoco con un’omelia piena di riflessioni sul significato simbolico della tradizione. L’evento, tenutosi ieri 5 febbraio, ha visto l’arrivo di centinaia di fedeli, molti dei quali erano arrivati in pellegrinaggio per la festa patronale, nonostante la piovosità. La cerimonia, trasmessa in diretta su Teleromagna, è stata concelebrata insieme a mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì, a mons. Giuseppe Caiazzo, vescovo di Cesena-Sarsina, a don Enrico Casadei, vicario generale, a don Nino Nicotra, parroco del Centro Storico, e a numerosi altri sacerdoti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Madonna del Fuoco. Il vescovo: "Una storia bella di amicizia e fedeltà lunga quasi 600 anni"

