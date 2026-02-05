Madonna del Fuoco | 600 anni di storia fra fede e tradizione nel cuore del Parco naturale del Gran Sasso

A Forlì, nella Cattedrale, il vescovo Mons. Livio Corazza ha celebrato la festa della Madonna del Fuoco. La messa ha attirato molti fedeli, desiderosi di partecipare a una tradizione che dura da oltre 600 anni. Durante l’omelia, il vescovo ha parlato di come questa festa rappresenti ancora oggi un momento di fede e di radicamento nel territorio. La celebrazione si è svolta con semplicità e partecipazione, mantenendo vivo il legame tra storia, religione e comunità.

**Lead** A Forlì, nella Cattedrale, il vescovo di Forlì-Bertinoro, mons. Livio Corazza, ha celebrato la festa della Madonna del Fuoco con un'omelia piena di riflessioni sul significato simbolico della tradizione. L'evento, tenutosi ieri 5 febbraio, ha visto l'arrivo di centinaia di fedeli, molti dei quali erano arrivati in pellegrinaggio per la festa patronale, nonostante la piovosità. La cerimonia, trasmessa in diretta su Teleromagna, è stata concelebrata insieme a mons. Lino Pizzi, vescovo emerito di Forlì, a mons. Giuseppe Caiazzo, vescovo di Cesena-Sarsina, a don Enrico Casadei, vicario generale, a don Nino Nicotra, parroco del Centro Storico, e a numerosi altri sacerdoti.

Il vescovo ha raccontato la storia della Madonna del Fuoco, una vicenda che dura quasi 600 anni.

Il miracolo della Madonna del Fuoco. Nel 1428 un incendio devastò una scuola a Forlì, ma l''immagine di Maria su carta rimase illesa.

