FC 26 Evoluzione Passaggi Fulminei | Crea il tuo regista perfetto Just Passing By

FC 26 Evoluzione Passaggi Fulminei è pensata per migliorare la qualità del tocco e le capacità di regia. Ideale per trequartisti, mezzali e registi arretrati con buone basi tecniche, questa evoluzione permette di eseguire passaggi precisi e incisivi, facilitando l’orientamento del gioco e la creazione di occasioni. Un supporto essenziale per chi desidera affinare le proprie qualità di regista e saper gestire il pallone con maggiore efficacia.

Questa evoluzione non punta sulla forza bruta o sulla velocità, ma sulla qualità del tocco. È l'ideale per potenziare trequartisti, mezzali o registi arretrati che hanno già buone basi tecniche ma che necessitano di quel "quid" in più per tagliare le difese avversarie con un solo pallone. Analisi dei Miglioramenti: Il dominio del possesso. L'upgrade trasforma radicalmente la capacità di distribuzione del pallone: Upgrade ai Passaggi (+12): Un bonus enorme che porta sia il Passaggio corto che il Passaggio lungo a un potenziale di 88. Questo riduce drasticamente l'errore umano e l'intercettazione dei difensori.

