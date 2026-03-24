Fattura elettronica arrivata in ritardo si ha diritto alla detrazione Iva?

La gestione delle fatture elettroniche arrivate in ritardo – ossia il mese successivo rispetto a quando è stata effettuata l’operazione – crea non pochi dubbi ai professionisti e alle imprese, che, spesso e volentieri, si chiedono come debba essere gestita la detrazione dell’Iva. La normativa in materia è molto flessibile e permette di non dover attendere il mese successivo per recuperare l’imposta. Le detrazioni sulle fatture arrivate in ritardo. Le regole introdotte dal Decreto Legge n. 1192018 (la norma ha qualche anno, ma è tuttora valida) sulla retro-detrazione dell’Iva permettono ai contribuenti di superare la sfasatura temporale tra l’effettuazione di un acquisto e la ricezione temporale del documento contabile. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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