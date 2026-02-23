Evasori la Cassazione riconosce la detrazione Iva | cosa cambia negli accertamenti induttivi

Una recente decisione chiarisce che anche gli evasori totali possono usufruire della detrazione IVA durante gli accertamenti induttivi. La causa risiede nella natura delle operazioni sottoposte a verifica, che coinvolgono acquisti effettuati prima di eventuali omissioni. La Corte di Cassazione ha stabilito che questa possibilità si applica indipendentemente dal livello di evasione. La norma riguarda aziende che avevano già sostenuto spese con IVA detratta, anche se poi risultate evasive. La questione rimane comunque complessa per i contribuenti coinvolti.

Anche l’evasore totale, sottoposto a un accertamento induttivo, ha diritto alla detrazione Iva sugli acquisti effettuati: è quanto emerge dalla ordinanza 314062025 della Corte di Cassazione. È una presa di posizione netta, attraverso la quale è stato blindato il principio della neutralità dell’Iva: i ricavi presunti dell’amministrazione finanziaria devono considerarsi già comprensivi dell’imposta. In altre parole, il Fisco non può più considerare una somma netta sulla quale si deve aggiungere l’Iva, ma la deve trattare come un prezzo finito lordo, pagato dal cliente. La detrazione dell’Iva è un diritto che spetta agli evasori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

