La nuova pista dentro gli Epstein Files | quegli strani legami con le cripto

Le indagini sui documenti del Dipartimento di Giustizia mostrano che Epstein aveva legami con il mondo delle criptovalute. Aveva investito in Coinbase e finanziato progetti blockchain del MIT, creando connessioni con startup e personaggi importanti del settore crypto. La scoperta apre una nuova pista nelle indagini, che ora si concentrano su questi rapporti finanziari e sui possibili legami con attività illecite.

I documenti del Dipartimento di Giustizia rivelano come Epstein abbia investito in Coinbase e finanziato progetti blockchain del MIT, intrecciando rapporti con startup e figure di spicco del settore crypto.

