Naomi Klein ha scritto un lungo articolo intitolato Surrealismo contro fascismo, pubblicato sul numero di Internazionale della settimana scorsa, che affronta il tema dell’arte come forma di resistenza. La giornalista canadese spiega come il surrealismo sia stato usato per sfidare le dittature e opporsi all’autoritarismo, spesso attraverso opere che sfidano la realtà. Nel suo testo, Klein cita esempi di artisti che hanno usato l’immaginazione per reagire a regimi oppressivi, tra cui le creazioni di artisti rivoluzionari e le manifestazioni visive di protesta.

Il numero di Internazionale della settimana scorsa ha offerto ai suoi lettori come pezzo forte, annunciato trionfalmente in copertina, un lungo testo di Naomi Klein intitolato Surrealismo contro fascismo, con il sottotitolo “Quando l’immaginazione diventa resistenza all’autoritarismo”. Oddio, stiamo tornando alla Parigi del Sessantotto e alla sua parola d’ordine piuttosto vuota ma eccitante “l’immaginazione al potere”? Purtroppo direi proprio di sì. Con l’aggravante che mentre sappiamo piuttosto bene cosa sono il fascismo e l’autoritarismo, invece del surrealismo, gruppo e movimento d’avanguardia, possiamo pensare diverse cose, soprattutto se ne facciamo il sinonimo di ogni genere di immaginazione, da quella necessaria a capire la realtà fino a quella che nega la realtà per principio e così ci si perde nella fantasticheria. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Fascismo, surrealismo e rivoluzione: un sogno confuso e fuori misura

