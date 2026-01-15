Cinema a Torino torna il Festival CinemAmbiente | dal 3 al 7 giugno

Dal 3 al 7 giugno, Torino ospiterà la 29ª edizione del Festival CinemAmbiente, promosso dal Museo Nazionale del Cinema e diretto da Lia Furxhi. L’evento si propone di promuovere la consapevolezza ambientale attraverso il cinema, offrendo uno spazio di approfondimento e riflessione sulle tematiche legate alla sostenibilità. La rassegna rappresenta un’occasione per conoscere film e iniziative incentrate sulla tutela del nostro pianeta.

Roma, 15 gen. (askanews) – Si svolgerà a Torino dal 3 al 7 giugno il 29esimo Festival CinemAmbiente, organizzato dal Museo Nazionale del Cinema e diretto da Lia Furxhi. Come in passato, saranno due le sezioni competitive del Festival – il Concorso internazionale Documentari e il Concorso internazionale Cortometraggi – cui si affiancheranno le sezioni non competitive Made in Italy, vetrina della miglior produzione documentaristica nazionale dell'ultimo anno, e Panorama, che presenterà una selezione di titoli in arrivo da diverse parti del mondo legati a specifici focus tematici. Il bando di concorso, dedicato a film a tematica ambientale prodotti dopo il primo gennaio 2024, rimarrà aperto fino al 28 marzo 2026.

