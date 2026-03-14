Controlli e multe per barbecue e rifiuti selvaggi

Nel parco intercomunale del Rio Torto sono in corso controlli e sanzioni legate a comportamenti illeciti come barbecue e gestione dei rifiuti selvaggi. I comuni di Valmadrera, Malgrate, Oliveto Lario e Civate hanno adottato nuovi regolamenti di polizia urbana che prevedono multe per chi viola le norme. Le operazioni sono state avviate per garantire il rispetto delle regole e la tutela dell’ambiente.

L'intervento della polizia locale in zona Rio Torto. In poco più di un anno sono stati verbalizzati oltre 150 comportamenti scorretti tra Valmadrera, Civate, Malgrate e Oliveto nel parco intercomunale del Rio Torto. A seguito dell’entrata in vigore nei comuni appartenenti al Corpo associato di polizia locale di Valmadrera, Malgrate, Oliveto Lario e Civate del “Regolamento di polizia urbana” e del “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani”, è stata infatti implementata l’attività di controllo per contrastare comportamenti che violano le regole in materia di sicurezza urbana, convivenza civile, rispetto dei beni pubblici e corretto conferimento dei rifiuti. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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