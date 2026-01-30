Mirabella Eclano reati contro il patrimonio culturale | sequestro preventivo su un' area archeologica

I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno sequestrato un’area archeologica a Mirabella Eclano. L’operazione arriva dopo un’indagine della Procura di Benevento, che ha portato al provvedimento preventivo. Si cerca di fermare il traffico illecito di beni culturali e di tutelare il patrimonio della zona.

Il 27 gennaio 2026, al termine di un’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, i militari del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli hanno dato esecuzione a un provvedimento di sequestro preventivo. Il provvedimento, emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Benevento su richiesta della Procura locale, riguarda un’area situata in località Passo, nel Comune di Mirabella Eclano. Nel corso delle indagini, l’attività della polizia giudiziaria ha permesso di individuare elementi di presunta rilevanza penale. Gli accertamenti hanno riguardato interventi edilizi realizzati in una zona di interesse archeologico sottoposta a vincolo di tutela.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Mirabella Eclano Opere abusive in area archeologica: sequestrata un’area a Mirabella Eclano I carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Napoli hanno messo i sigilli a un’area archeologica a Mirabella Eclano. Sequestrata a Mirabella Eclano un’area archeologica per interventi edilizi illeciti senza autorizzazione I Carabinieri hanno sequestrato un’area archeologica a Mirabella Eclano. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Mirabella Eclano Argomenti discussi: Mirabella Eclano, contro tutto e tutti: tra le finaliste per la Capitale italiana della Cultura 2028; Grottaminarda - Sequestrato un edificio alla via Condotto per la tutela della pubblica incolumità; Grottaminarda, sequestro preventivo di un edificio in via Condotto; Mirabella Eclano, proseguono i controlli dei Carabinieri. Mirabella Eclano (AV) – sequestro area archeologicaCarabinieri accertano interventi edilizi illeciti in zona sottoposta a vincolo archeologico In data 27.01.2026, all’esito di una attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso ... irpinia24.it Mirabella Eclano, i controlli dei carabinieri contro i furtiOperazione di controllo dei carabinieri contro i furti nelle abitazioni. In azione i militari della compagnia di Mirabella Eclano. Nei confronti di quattro persone è stata avviata la procedura per ... ilmattino.it Il Carro di Mirabella Eclano | Mirabella Eclano - facebook.com facebook

