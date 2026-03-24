Famiglia nel bosco la decisione di mamma Catherine | è la svolta

La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” entra in una fase nuova, segnata da sviluppi che sul piano giudiziario e assistenziale sembrano indicare un progressivo allentamento delle tensioni. Dopo mesi di scontri e decisioni drastiche, il quadro generale appare oggi più stabile, con segnali che fanno intravedere una possibile ricomposizione, anche se ancora sotto stretta supervisione delle autorità competenti. Il punto di svolta risale al 6 marzo, quando il Tribunale per i minorenni dell’Aquila ha disposto la sospensione della potestà genitoriale della madre, Catherine Birmingham, individuando nel padre Nathan Trevallion la figura ritenuta “adeguata” per la gestione dei figli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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