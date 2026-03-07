Famiglia del bosco il dramma di mamma Catherine | la decisione del tribunale

Venerdì sera si è svolta una scena di grande tensione davanti alla casa famiglia che da mesi ospita la cosiddetta “famiglia del bosco”. La decisione del tribunale ha portato all’intervento delle forze dell’ordine e all’evacuazione di alcuni membri della famiglia. La donna chiamata mamma Catherine è stata vista mentre si confrontava con gli agenti in un momento di grande agitazione.

La serata di venerdì si è chiusa con una scena carica di tensione e silenzio davanti alla casa famiglia che da mesi ospitava la cosiddetta “famiglia del bosco”. Intorno alle 21.20 Catherine Birmingham, visibilmente provata, ha lasciato la struttura dove viveva dal 20 novembre insieme ai suoi figli. Con il volto segnato dalla stanchezza e senza pronunciare una parola ai presenti, la donna ha raggiunto l’auto guidata dal marito Nathan, che la attendeva poco distante dal cancello. I due coniugi si sono allontanati rapidamente dalla struttura, sotto gli sguardi di chi in quelle ore seguiva con attenzione gli sviluppi della vicenda. I bambini, invece, sono rimasti all’interno della comunità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

La famiglia del bosco: mamma Catherine separata dai figli, la decisione del tribunale scatena polemicheLa vicenda della cosiddetta “ famiglia del bosco ” torna al centro dell’attenzione dopo una nuova decisione del tribunale per i minorenni dell’Aquila...

