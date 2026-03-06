Famiglia nel bosco avvocato attacca dopo la decisione di allontanare mamma Catherine | Spiegatelo ai bambini

Un avvocato ha commentato la decisione di allontanare la mamma, Catherine Birmingham, dicendo che bisogna spiegare tutto ai bambini. La famiglia si trova ora nel bosco, mentre l'avvocato si è espresso sulla vicenda. Danila Solinas, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, ha dichiarato di essere «allibita» riguardo alla situazione. La questione riguarda le modalità di gestione del caso e le implicazioni per la famiglia coinvolta.

Danila Solinas, avvocato di Nathan Trevallion e Catherine Birmimgham, genitori della famiglia nel bosco, si dice “allibita” dopo la decisione del Tribunale dei Minori dell’Aquila. L’organo giudiziario ha, infatti, disposto l’allontanamento della madre dalla struttura protetta di Vasto, proprio il 6 marzo, giorno dei test sui genitori. “Spiegato ai bambini perché la mamma è stata cacciata e perché per l’ennesima volta verranno portati altrove”, le parole del legale. Famiglia nel bosco, la reazione dell'avvocato Famiglia nel bosco, genitori sotto shock La decisione dell'assistente sociale Famiglia nel bosco, la reazione dell’avvocato Come riporta l’ANSA, Danila Solinas, legale di Nathan Trevallion e Catherine Birmimgham, ha commentato la decisione del Tribunale di disporre l’allontanamento della mamma dai tre figli. 🔗 Leggi su Virgilio.it

