Famiglia nel bosco i bambini fuori dalla struttura di accoglienza dopo 4 mesi

Una giornata di sole, il profumo del mare e la libertà di correre sulla sabbia. A Vasto, i tre bimbi di 8 e 7 anni della famiglia nel bosco hanno salutato l’arrivo della primavera con gesti semplici: una passeggiata sul litorale, qualche corsa spensierata e un gelato gustato ai tavolini di un bar sotto il cielo limpido. Scene di quotidianità che, per molti coetanei, rappresentano la normalità, ma che per loro hanno assunto un significato molto più profondo. I tre piccoli, figli di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, non uscivano dalla struttura che li ospita da circa quattro mesi, come ricostruito da La Stampa. Dal 20 novembre scorso, infatti, vivono all’interno della casa famiglia Genova Rulli, una realtà gestita dalla diocesi locale, dove sono stati accolti dopo un provvedimento del Tribunale dei minori dell’Aquila. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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