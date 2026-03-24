A metà aprile, la coppia si trasferirà nell’abitazione messa a disposizione dal Comune. Domani è previsto un incontro con il presidente del Senato, Ignazio La Russa Catherine Birmingham, nota come la “ribelle” dellafamiglia nel bosco, ha dichiarato all’inviato di “Dentro la notizia“: “Non voglio più litigare con nessuno, sto dicendo sì a tutte le richieste“. Un’affermazione quella della donna chesembrerebbe aprire ufficialmente le porte a dei compromessi, raggiunti con il solo intento di ottenere unricongiungimento con i propri figli. Al fianco di Catherine c’erano il maritoNathan Travellion, la sorellaRachael– nota per aver sollevato numerosi allarmi di recente –, la madrePaulinee ilnipote, figlio di Rachael, che presto dovrà rientrare a scuola dopo quasi due mesi trascorsi inAbruzzo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Famiglia nel bosco, Catherine: ‘Voglio smettere di litigare’

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