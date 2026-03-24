Dopo mesi di tensioni, mediazioni e trattative complesse, la storia della famiglia Birmingham-Trevallion sembra avviarsi verso una fase di conclusione. A suggerirlo sono le parole di Catherine Birmingham rilasciate all’inviato della trasmissione di Canale 5 Dentro la notizia: «Non voglio più litigare con nessuno, sto dicendo sì a tutte le richieste». L’annuncio arriva in un contesto di grande pressione mediatica e giudiziaria, che ha visto la madre dei tre bambini resistere a più proposte di trasferimento, fino a cambiare radicalmente atteggiamento. La donna, insieme al marito Nathan Trevallion, alla sorella, a suo figlio e alla madre, si trovava in un autogrill prima di recarsi presso lo studio legale a Chieti, come riportato da Repubblica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, mamma Catherine si arrende: “Non voglio più litigare, dico di sì a tutto”

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