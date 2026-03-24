Falesie a rischio crollo interdetto un tratto di litorale a Vasto

Come informa la guardia costiera l'interdizione di alcuni specchi acquei si renda necessario per il rischio crollo di costoni di roccia Sono stati interdetti due tratti di mare a Vasto a causa del rischio crollo delle falesie con possibilità di distacco di costoni di roccia. Per salvaguardare l'incolumità delle persone e dei natanti che si trovano negli specchi acquei del costone di Punta Aderci e del costone della diga foranea del sud del porto di Vasto è stata emanata un'ordinanza, come fanno sapere dalla guardia costiera. Il Comune di Vasto, quale ente gestore del demanio marittimo, dovrà: interdire gli arenili sottostanti... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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