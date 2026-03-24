Falesie a rischio crollo interdetto un tratto di litorale a Vasto

Da chietitoday.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Come informa la guardia costiera l'interdizione di alcuni specchi acquei si renda necessario per il rischio crollo di costoni di roccia Sono stati interdetti due tratti di mare a Vasto a causa del rischio crollo delle falesie con possibilità di distacco di costoni di roccia. Per salvaguardare l'incolumità delle persone e dei natanti che si trovano negli specchi acquei del costone di Punta Aderci e del costone della diga foranea del sud del porto di Vasto è stata emanata un'ordinanza, come fanno sapere dalla guardia costiera. Il Comune di Vasto, quale ente gestore del demanio marittimo, dovrà: interdire gli arenili sottostanti... 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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