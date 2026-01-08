Ponte della Scafa interdetto il tratto del Tevere per motivi di sicurezza

Il tratto centrale del fiume Tevere sotto il ponte della Scafa è stato temporaneamente chiuso per motivi di sicurezza. La decisione riguarda la sospensione di tutte le attività di navigazione e passaggio in quella zona, al fine di garantire la sicurezza pubblica. L’interdizione è stata adottata in data 8 gennaio 2026 e resta in vigore fino a ulteriori comunicazioni.

Fiumicino, 8 gennaio 2026 – Un tratto del fiume Tevere, in corrispondenza della campata centrale del ponte della Scafa, è stato interdetto alla navigazione e a qualsiasi altra attività. Il provvedimento è stato adottato dalla Capitaneria di porto di Roma a seguito della segnalazione della presenza di materiale sospeso dalla struttura del ponte, ritenuto potenzialmente pericoloso per la sicurezza della navigazione fluviale. Un provvedimento per la sicurezza della navigazione. La decisione arriva dopo una serie di accertamenti avviati già alla fine di novembre, quando alla sala operativa della Capitaneria era stata segnalata la presenza di cavi, presumibilmente di fibra ottica, sospesi sotto il ponte che collega il Comune di Fiumicino con il Comune di Roma, in località Ostia.

