Circa mille persone hanno partecipato alla 34ª edizione delle Giornate Fai di Primavera a Pomposa, attirando visitatori anche dall’estero. Tra i presenti, uno studente vestito da monaco Guido ha accolto i visitatori, contribuendo all’atmosfera della manifestazione. La giornata ha visto un afflusso consistente di pubblico, con molte persone interessate a scoprire i luoghi e le tradizioni locali.

Circa mille visitatori si sono recati a Pomposa per la 34° edizione delle Giornate Fai di Primavera che, a Pomposa, con appassionati giunti anche dall’estero Circa mille visitatori si sono recati a Pomposa per la 34° edizione delle Giornate Fai di Primavera che, a Pomposa, con appassionati giunti anche dall’estero. Il complesso dell'Abbazia di Pomposa, sabato e domenica ha registrato un continuo afflusso di turisti, in particolare nella giornata festiva di domenica, trasformando il sito in un vivace crocevia di cultura, storia e racconti legati alle tradizioni benedettine dell'Alto Medioevo e alla rivoluzione musicale attuata da Guido monaco e musico. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Fai, circa mille visitatori a Pomposa: ad accoglierli anche uno studente vestito da monaco Guido

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