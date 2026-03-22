le giornate di primavera dal centro a pomposa tanti in coda per il fai

Le giornate di primavera attirano molti visitatori tra il centro cittadino e Pomposa, dove si sono formate lunghe code per entrare nelle attrazioni gestite dal FAI. La bella stagione ha portato un afflusso consistente di persone desiderose di scoprire i luoghi culturali e storici della zona, creando spesso attese significative per accedere alle diverse tappe del percorso.

Attraverso un’atmosfera che ha saputo regalare la cornice perfetta a una giornata di autentica riscoperta, la nostra città ha risposto con un entusiasmo travolgente al primo appuntamento delle Giornate Fai di Primavera, trasformando le vie del centro, ma non solo, in un punto di riferimento culturale. Non si tratta solo di una serie di aperture straordinarie, ma di un vero e proprio momento condiviso, che ha visto centinaia di cittadini e turisti mettersi pazientemente in coda per varcare soglie monumentali di beni culturali che testimoniando un legame indissolubile e profondo tra la comunità e il suo immenso patrimonio storico. Il bilancio... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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