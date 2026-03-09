Stasera allo stadio Del Duca, con i biglietti esauriti, l’Ascoli affronterà il Ravenna in una partita valida per il campionato. La gara, in programma alle 20.30 e trasmessa su Rai Sport, vedrà i padroni di casa tentare di ottenere una vittoria per ridurre il divario in classifica rispetto alla capolista Arezzo, che attualmente guida con quattro punti di vantaggio e una partita in meno.

Mille e una notte in un Del Duca sold out. L’ Ascoli stasera (avvio alle 20.30 con diretta su Rai Sport) proverà a battere anche il Ravenna per poi lanciarsi all’inseguimento forsennato della capolista Arezzo che attualmente precede di 4 punti, ma con una partita in meno. Il big match di giornata offrirà tante storie che si riassumeranno all’interno della sfida più attesa per definire alcune dinamiche d’alta classifica. Il trittico di partite ravvicinate che si chiuderà con i giallorossi dell’ex Mandorlini, offrirà al Picchio la concreta possibilità di mettere a segno uno sprint decisivo anche per riaprire l’eventuale discorso promozione. Contestualmente infatti i toscani di Bucchi saranno chiamati a scendere in campo nella tana del Campobasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mille e una notte in uno stadio da sold out. L’Ascoli proverà a battere anche il Ravenna

