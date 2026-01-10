Violenta la figlia di 10 anni della compagna quando la donna non è in casa | indagato 55enne in Salento

Un uomo di 55 anni è stato iscritto nel registro degli indagati in Salento, accusato di aver violento la figlia di 10 anni della compagna mentre lei era assente. Le autorità, coordinate dalla Procura dei minori di Lecce, stanno conducendo indagini per ricostruire i fatti e accertare le responsabilità. La vicenda solleva questioni sulla tutela dei minori e sulle eventuali misure di protezione da adottare.

Le indagini, coordinate dalla Procura dei minori di Lecce, mirano ora a ricostruire l’intera vicenda e a raccogliere elementi per chiarire le responsabilità dell’uomo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Violenta e perseguita la figlia 14enne della compagna, arrestato 52enne Leggi anche: Picchia l'amante e la violenta in casa con moglie e figlia: donna scappa e si nasconde a scuola Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ragazzo di 16 anni violenta una bambina di 10, i genitori condannati a risarcire la vittima con 130mila euro: «Non l'hanno educato»; Violenta una bimba di 10 anni, genitori condannati a pagare il risarcimento: «Non hanno saputo educare il figlio»; Sedicenne abusa di una bambina di 10 anni, il giudice condanna i genitori al risarcimento: “Hanno fallito nell’educazione”; A Treviso 16enne violenta bambina di 10 anni, genitori condannati a pagare 130 mila euro: Non lo educarono. Violenta la figlia di 10 anni della compagna quando la donna non è in casa: indagato 55enne in Salento - Le indagini, coordinate dalla Procura dei minori di Lecce, mirano ora a ricostruire l’intera vicenda e a raccogliere elementi per chiarire le responsabilità ... fanpage.it

Figlio di 16 anni violenta una bambina di 10, genitori condannati a pagare 130mila euro: «Non l'hanno educato» - Il Tribunale civile di Treviso ha stabilito che i genitori di un sedicenne, autore di un abuso su una bambina di 10 anni, sono responsabili dei danni causati. msn.com

A Treviso 16enne violenta bambina di 10 anni, genitori condannati a pagare 130 mila euro: "Non lo educarono" - Treviso, 16enne abusò di una ragazzina di 10 anni: i genitori dovranno pagare 130 mila euro di risarcimento alla vittima e alla sua famiglia ... virgilio.it

Avrebbe approfittato di un viaggio con alcuni amici per violentare la loro figlia di 14 anni, ma non sarebbe stato un caso isolato. Almeno in altre due occasioni, una volta tornati a casa, avrebbe commesso abusi sulla ragazzina e l'avrebbe perseguitata. Un 52e - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.