Fabrizio Lucchesi | Totalmente estraneo alla truffa al giovane calciatore sono una vittima

Un ex dirigente sportivo è stato coinvolto in un'inchiesta giudiziaria relativa a un sospetto di truffa. Secondo le accuse, due dirigenti avrebbero promesso un tesseramento a un giovane calciatore dietro pagamento di una somma di denaro. La persona coinvolta dichiara di essere estranea ai fatti e si definisce vittima delle accuse.

L'ex direttore generale della Roma è finito in un'inchiesta per truffa: due dirigenti sportivi avrebbero promesso un tesseramento in cambio di soldi. "Non c'entro nulla, ho solo riscosso un credito", chiarisce Lucchesi a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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