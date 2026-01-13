Carlotta Perego vittima di una truffa | Mi distrugge pensarci il mio volto rubato con l'IA

Carlotta Perego, nota autrice e food creator con oltre 1,4 milioni di follower, ha condiviso di essere stata vittima di una truffa. Il suo volto è stato utilizzato senza autorizzazione in un video deepfake che promuove integratori per dimagrire. La vicenda ha suscitato preoccupazione e disagio, evidenziando i rischi legati all’uso non autorizzato delle immagini attraverso tecnologie di intelligenza artificiale.

Carlotta Perego, autrice e food creator da 1,4 milioni di follower, ha raccontato di essere stata vittima di un furto di immagine: il suo volto è stato usato in un video deepfake che sponsorizza integratori per dimagrire. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

