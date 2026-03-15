Antonelli conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai Secondo Russell terzo Hamilton

A 19 anni, Antonelli ha conquistato il suo primo GP di Formula 1 a Shanghai, partendo dalla pole e portando a casa la vittoria in una gara di grande livello. Al secondo posto si è classificato Russell, mentre Hamilton ha concluso terzo. La corsa si è svolta senza particolari incidenti, e Antonelli ha dimostrato grande maturità in pista.

Dalla pole alla vittoria, con una corsa da veterano, da campione, Antonelli regala a se stesso la prima vittoria in Formula 1 e il secondo successo stagionale alla Mercedes su due GP disputati. Impazzito di gioia l'intero team Mercedes che lo ha portato al debutto lo scorso anno per volere di Toto Wolff. Secondo posto per Russell, terzo Hamilton che rivede il podio dopo un lungo duello con Leclerc, quarto. Antonelli ce l'ha fatta, il 19enne bolognese ha vinto il suo primo Gran Premio di F1 alla sua 26esima partecipazione Ultimi chilometri per Antonelli che sta guidando con grande sicurezza Prime posizioni ormai consolidate con Antonelli che ha 9" su Russell, Hamilton è terzo a 17" da Russell ed ha un vantaggio di 3"3 su Leclerc. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Antonelli conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Secondo Russell, terzo Hamilton Articoli correlati Antonell conquista a 19 anni il suo primo GP di F1 vincendo a Shanghai. Secondo Russell, terzo HamiltonAntonelli ce l'ha fatta, il 19enne bolognese ha vinto il suo primo Gran Premio di F1 alla sua 26esima partecipazione Ultimi chilometri per Antonelli... F1 Gp Cina: Antonelli in pole il più giovane di sempre, a 19 anni. Russell vince la Sprint su Leclerc e Hamilton DirettaA Shanghai Russell resiste alla pressione della Ferrari, incubo Verstappen: è nono. Tutti gli aggiornamenti su Secondo Russell Temi più discussi: GP di Cina, Antonelli nella storia: conquista la pole a 19 anni, nessuno come lui. Ferrari in seconda fila; Andrea Kimi Antonelli e la prima pole position in Formula 1; Formula 1: Kimi Antonelli in pole nel Gran Premio di Cina. Ferrari in seconda fila; Kimi Antonelli conquista la pole! Ferrari in 2ª fila, Hamilton precede Leclerc. GP di Cina, Antonelli nella storia: conquista la pole a 19 anni, nessuno come lui. Ferrari in seconda filaEntrare nella storia dalla porta principale. Andrea Kimi Antonelli, 19 anni, ha conquistato a Shanghai la sua prima pole e diventa il più giovane ... msn.com Formula 1, pole record di Antonelli in Cina davanti a Russell e HamiltonAndrea Kimi Antonelli in pole position nel Gran Premio di Cina. Oggi, sabato 14 marzo?, il pilota della Mercedes ha fatto segnare il miglior tempo nelle qualifiche del secondo appuntamento del Mondial ... adnkronos.com ULTIM'ORA - Apoteosi Kimi Antonelli a Shanghai, in Cina: un italiano torna a vincere un Gran Premio di Formula 1 dopo vent’anni! L'ultimo era stato infatti Giancarlo Fisichella a Sepang, il 19 marzo 2006. Secondo posto per Russell, terzo per Hamilton dopo facebook Russell massimizza e chiude secondo: “gomme fuori finestra e problemi con la batteria” #F1 #Formula1 #Mercedes #ChineseGP x.com