Griglia di partenza F1 GP Cina 2026 | Kimi Antonelli in pole a 19 anni! Ferrari in seconda fila crisi Verstappen

Nelle qualifiche di oggi, sabato 14 marzo, si è stabilita la griglia di partenza del Gran Premio di Cina 2026 di Formula 1. Kimi Antonelli, di 19 anni, ha ottenuto la pole position, mentre la Ferrari si è piazzata in seconda fila. Verstappen, invece, non è riuscito a qualificarsi tra i primi e si trova in una posizione inferiore rispetto alle aspettative.

Nelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà culminare domani, domenica 15, il fine settimana asiatico con la gara su distanza lunga di Shanghai, che sarà valida come secondo round del calendario della F1. Nella Q1 escono di scena le Williams di Carlos Sainz ed Alexander Albon, Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) e Sergio Perez (Cadillac). Nel Q2 vengono eliminati Nico Hulkenberg (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas F1 Team), le Racing Bulls di Liam Lawson ed Arvid Lindblad, e Gabriel Bortoleto (Audi). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli in pole a 19 anni! Ferrari in seconda fila, crisi Verstappen Articoli correlati Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli è il più giovane della storia in pole! Ferrari in seconda filaNelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà... L’ITALIA È TORNATA IN F1! Kimi Antonelli in pole nel GP di Cina! Ferrari in seconda filaAndrea Kimi Antonelli scrive una pagina indelebile nella storia del motorsport italiano e si impone nelle qualifiche del Gran Premio di Cina, secondo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Griglia di partenza F1 GP Cina 2026... Temi più discussi: Formula 1, dominio Mercedes in qualifiche Sprint oggi: griglia di partenza del Gp Cina; Griglia di partenza del GP d'Australia 2026; Griglia di partenza Gp Australia 2026 F1, pole position per Russell; Lo schieramento al via del GP d'Australia di F1: tutti i risultati e i tempi. Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: risultati e classifica qualificheNelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà ... oasport.it Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Hamilton batte LeclercAndate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, il time-attack è stato ... oasport.it #F1, Sprint Race in Cina: l'orario, la griglia di partenza e come vederla in tv e streaming x.com George Russell conquista la prima posizione sulla griglia di partenza della Sprint Race del Gran Premio di Cina #ChineseGP - facebook.com facebook