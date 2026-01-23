Meloni in Uzbekistan ricevuta da Presidente Mirziyoyev Conclusa a Tashkent la missione in Asia – Il video

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concluso la sua missione in Asia con una visita a Tashkent, incontrando il presidente uzbeko Shavkat Mirziyoyev. L'incontro ha rappresentato un momento di confronto tra le due autorità, sottolineando l’importanza dei rapporti bilaterali. La visita si inserisce nel quadro di una più ampia attività diplomatica volta a rafforzare la collaborazione tra Italia e Uzbekistan.

(Agenzia Vista) Tashkent, 20 gennaio 2026 La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha concluso il suo viaggio asiatico facendo tappa a Tashkent dove e' stata ricevuta dal Presidente della Repubblica dell'Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. "L'incontro – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha permesso di approfondire il dialogo avviato con l'adozione della Dichiarazione congiunta sul rafforzamento del partenariato strategico a maggio 2025, in occasione della visita del Presidente del Consiglio nella regione. In tale quadro, i due leader hanno discusso dei principali teatri di crisi e dei settori chiave della cooperazione bilaterale, con una particolare attenzione rivolta alle materie prime critiche e all'agroindustria.

Missione in Asia per Meloni, da domani in Oman, Giappone e Sud CoreaLa visita di Meloni in Asia si svolge in un contesto di sei giorni, con tappe in Oman, Giappone e Corea del Sud.

