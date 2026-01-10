Export quanto possono guadagnare le imprese italiane dall’accordo UE-Mercosur

L’accordo tra l’UE e il Mercosur potrebbe rappresentare un’opportunità per le imprese italiane, favorendo un incremento delle esportazioni. Secondo un report di Unimpresa, le esportazioni verso i Paesi del Mercosur potrebbero aumentare fino al 40 per cento, passando da circa 7,4 miliardi a oltre 10,4 miliardi di euro. Questa crescita potenziale sottolinea l’importanza di valutare attentamente le opportunità offerte da tale accordo commerciale.

Secondo un report del Centro studi di Unimpresa, le esportazioni italiane verso i Paesi del Mercosur potrebbero crescere in media del 40 per cento, passando dagli attuali 7,4 miliardi di euro a oltre 10,4 miliardi di euro. L’incremento complessivo stimato è vicino ai 3 miliardi di euro, una spinta significativa per il sistema produttivo nazionale, in particolare per le PMI orientate ai mercati extra UE. I settori più favoriti. Tra i comparti che potrebbero beneficiare maggiormente dell’accordo UE-Mercosur spiccano agroalimentare e bevande. La riduzione dei dazi doganali e il riconoscimento delle indicazioni geografiche rappresentano due leve fondamentali per le imprese italiane del food and beverage. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

