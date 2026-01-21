Il rebus del lavoro Le imprese ora assumono ma non si trovano i profili

Il mercato del lavoro attuale presenta una discrepanza tra domanda e offerta: molte imprese stanno assumendo, ma incontrano difficoltà nel trovare candidati con le competenze richieste. Questa situazione evidenzia un mismatch tra le competenze disponibili e quelle richieste dal mercato, rendendo complesso il processo di reclutamento. Analizzare le cause di questa difficoltà può aiutare aziende e professionisti a individuare strategie efficaci per colmare il divario.

Le imprese cercano dipendenti, ma nella metà dei casi prevedono di non riuscire a trovare i profili professionali desiderati. Nel mese di gennaio, secondo i dati Excelsior Unioncamere, sono 12.900 le assunzioni programmate dalle imprese, che diventano 32.190 nel primo trimestre dell’anno, in calo rispetto al primo trimestre del 2025 di 1.990 unità, mentre a gennaio sono previste 390 assunzioni in meno del mese di gennaio dell’anno scorso. A prevedere assunzioni è il 15% delle imprese marchigiane, il 42% riguarderà operai specializzati e conduttori di impianti, il 18% dirigenti, specialisti e tecnici, un altro 18% professioni commerciali e dei servizi e l’8% impiegati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il rebus del lavoro. Le imprese ora assumono, ma non si trovano i profili Leggi anche: Lavoro subito, ma salari bassi. A Bologna non si trovano gli educatori Leggi anche: Lavoro a Livorno: il terziario offre 6400 posti, ma le aziende non trovano candidati Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Il rebus del lavoro. Le imprese ora assumono, ma non si trovano i profili; Decaro al lavoro sulla giunta ma c’è il rebus sui criteri giusti. Il piano B per Emiliano? L’assessorato a Bari; Il rebus dell’occupazione in Italia; Scudo erariale, l’attuazione nella sanità apre il rebus sulle funzioni del direttore generale e il confronto con le norme in materia di responsabilità dei medici. Trani, il Tribunale del Lavoro «sfrattato»: la nuova sede è un rebusL’edilizia giudiziaria del circondario di Trani da decenni vive sul filo del rasoio per l’insufficiente capienza complessiva delle sedi in cui si amministra la giustizia. La situazione, tuttavia, è ... lagazzettadelmezzogiorno.it I NUMERI DEL LAVORO/ Il rischio di vedere crescere l’occupazione più del PilDall'Istat sono arrivati dati interessanti sul mercato del lavoro, che mostrano il cammino che resta da fare nel nostro Paese Istat ha pubblicato ieri il report sul mercato del lavoro nel terzo ... ilsussidiario.net Buon giorno, rebus con una parola difficile nella chiave e con una costruzione non immediata, ogni dettaglio è importante. Come sempre, NO soluzioni in chiaro, please - facebook.com facebook Scuola «D’Azeglio» di Barletta, è rebus lavori di ristrutturazione x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.