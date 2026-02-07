Il Quirinale firma il decreto sul referendum Giustizia | FI attacca la Cassazione esplode la polemica

Il Quirinale ha firmato il decreto sul referendum sulla giustizia. La decisione ha scatenato le polemiche tra i partiti. Forza Italia critica apertamente la Cassazione, accusandola di aver influito sulla questione. La firma del Presidente ha ufficializzato il quesito referendario, che riguarda le norme sull’ordinamento giudiziario e l’istituzione di una corte disciplinare. La tensione tra le forze politiche resta alta, e ora si aspetta di capire come andrà avanti il dibattito.

Il Presidente ha adottato il DPR recante: «Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare ». deliberato dal Cdm odierno. Lo si è appreso dal Quirinale. L’attacco di Enrico Costa: “Questo sarebbe il giudice terzo e imparziale?” «Dell’Ufficio Elettorale della Cassazione, che ieri ha deciso di cambiare il quesito referendario, fa parte il dottor Alfredo Guardiano. E’ lo stesso Alfredo Guardiano che il 18 febbraio modererà, con tanto di locandina già pubblicata, il convegno 'Le ragioni del No: difendere la Costituzione è un impegno di tutte e tutti' che si terrà a Napoli il 18 febbraio alle 17. 🔗 Leggi su Feedpress.me

