Il Quirinale firma il decreto sul referendum Giustizia | FI attacca la Cassazione esplode la polemica

Il Quirinale ha firmato il decreto sul referendum sulla giustizia. La decisione ha scatenato le polemiche tra i partiti. Forza Italia critica apertamente la Cassazione, accusandola di aver influito sulla questione. La firma del Presidente ha ufficializzato il quesito referendario, che riguarda le norme sull’ordinamento giudiziario e l’istituzione di una corte disciplinare. La tensione tra le forze politiche resta alta, e ora si aspetta di capire come andrà avanti il dibattito.

Il Presidente ha adottato il DPR recante: «Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare ». deliberato dal Cdm odierno. Lo si è appreso dal Quirinale. L’attacco di Enrico Costa: “Questo sarebbe il giudice terzo e imparziale?” «Dell’Ufficio Elettorale della Cassazione, che ieri ha deciso di cambiare il quesito referendario, fa parte il dottor Alfredo Guardiano. E’ lo stesso Alfredo Guardiano che il 18 febbraio modererà, con tanto di locandina già pubblicata, il convegno 'Le ragioni del No: difendere la Costituzione è un impegno di tutte e tutti' che si terrà a Napoli il 18 febbraio alle 17. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Il Quirinale firma il decreto sul referendum Giustizia: FI attacca la Cassazione, esplode la polemica Approfondimenti su Quirinale Giustizia Referendum sulla giustizia: il Consiglio dei ministri integra il testo del quesito, ma la data non cambia. Mattarella firma il decreto Cassazione, accolto il nuovo quesito sul referendum Giustizia. Torna in ballo la data La Cassazione ha dato il via libera a un nuovo quesito sul referendum sulla riforma della Giustizia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Conte per il No al referendum giustizia: “È la fine del principio che la legge è uguale per tutti” Ultime notizie su Quirinale Giustizia Argomenti discussi: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il Presidente degli Emirati Arabi Uniti, Sua Altezza Mohamed bin Zayed al Nahyan, al Palazzo Qasr Al Shati; Il Quirinale chiede modifiche su scudo e fermo preventivo, Palazzo Chigi al lavoro; La mano del Quirinale per sminare i punti critici del decreto; Sicurezza, il Consiglio dei ministri slitta a giovedì. Il Quirinale sta esaminando i testi. Il Quirinale firma il decreto sul referendum Giustizia: FI attacca la Cassazione, esplode la polemicaIl Presidente ha adottato il DPR recante: «Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo del testo della legge costituzionale concernente ... gazzettadelsud.it PRESIDENZA REPUBBLICA – QUIRINALE * «MATTARELLA FIRMA IL DECRETO PER IL REFERENDUM SULLA RIFORMA GIUDIZIARIA, CHIARISCE IL QUESITO REFERENDARIO»Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha adottato il DPR recante: Precisazione del quesito del referendum popolare confermativo del testo della ... agenziagiornalisticaopinione.it Se il #Quirinale firma potete stare sereni. #pontesullostretto x.com +++ Mattarella firma dpr sulla data del referendum +++ ROMA, 13 GEN - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il dpr sulla data del referendum sulla giustizia. Lo si apprende dal Quirinale. (ANSA) Continuiamo numerosi a firmare per il ref facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.