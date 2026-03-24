Evade più volte dai domiciliari trentaseienne arrestato | sconterà la condanna in carcere

Un uomo di 36 anni, originario di Palagonia, è stato arrestato dopo aver più volte lasciato i domiciliari. La Polizia ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, sostituita dal giudice con la custodia in carcere. Il soggetto era già indagato per reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti. Ora dovrà scontare la condanna in carcere.

In più occasioni, infatti, durante i controlli effettuati dalle forze di polizia, il pregiudicato non è stato trovato in casa, contravvenendo così agli obblighi imposti dal regime dei domiciliari La Polizia ha eseguito un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari sostituita dal giudice con la custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 36 anni originario di Palagonia, già indagato per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. La decisione dell’autorità giudiziaria è arrivata a seguito delle ripetute violazioni degli arresti domiciliari a cui l’uomo era sottoposto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Evade quattro volte dai domiciliari in due settimane: condannatoEra agli arresti domiciliari, ma per quattro volte non si fa trovare in casa al controllo delle forze dell’ordine e finisce sotto processo per... Evade dai domiciliari costantemente: stalker in carcereDopo essere stato graziato un paio di volte, alla fine è stato tradotto in carcere a seguito di reiterati comportamenti non in linea con il rispetto... VALLANZASCA - L'evasione più pazza e malata della storia Aggiornamenti e notizie su Evade più volte dai domiciliari... Temi più discussi: Evade dai domiciliari 120 volte, a processo il mago delle piccole fughe; AI DOMICILIARI PER RAPINA, EVADE PIÙ VOLTE: ARRESTATA UNA DONNA A FONDI; Maddaloni (CE). Evade più volte dai domiciliari: 56enne arrestato dai Carabinieri e trasferito in carcere; Maddaloni, ai domiciliari per furto: evade più volte, 56enne in carcere. Evade dai domiciliari per chiacchierare con gli amici, arrestato 50enneUn 50enne è stato arrestato dai carabinieri a Giarre, nel Catanese, per evasione. I militari giunti a casa dell’uomo per un controllo hanno suonato più volte al citofono senza ottenere alcuna ... canicattiweb.com Catania: evade dai domiciliari per chiacchierare con gli amici, arrestatoCarabinieri di CataniaCarabinieri in azione Un 50enne è stato arrestato dai carabinieri a Giarre, ... msn.com Cronaca. Rimini, giovane algerina evade dai domiciliari: sorpresa dalla Polizia mentre penzola dal cornicione di un hotel - facebook.com facebook Evade dai domiciliari, 44enne di Aprilia denunciato x.com